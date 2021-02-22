Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n150725-koronavirus-vidpravyv-do-likaren-ponad-tysyachu-ukrayinciv-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні ненадовго відступив, але кількість госпіталізацій невпинно зростає. Так, за минулу добу, 21 лютого, вірус виявили у 3 тис. 206 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 307 тис. 662 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 353 людини, а загалом вже одужали 1 млн 147 тис. 426 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 53 особи. Загальна кількість жертв становить 25 тис. 156 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 431 тис. 971.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (515 нових хворих), Вінницькій області (328 інфікованих), Житомирській області (285 заражень), Львівській області (279 захворілих).



Динаміка розповсюдження інфекції у регіонах така:

м. Київ — 169 випадків;

Вінницька область — 328 випадків;

Волинська область — 75 випадків;

Дніпропетровська область — 126 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 285 випадків;

Закарпатська область — 233 випадки;

Запорізька область — 50 випадків;

Івано-Франківська область — 515 випадків;

Київська область — 166 випадків;

Кіровоградська область — 5 випадків;

Луганська область — 12 випадків;

Львівська область — 279 випадків;

Миколаївська область — 123 випадки;

Одеська область — 124 випадки;

Полтавська область — 75 випадків;

Рівненська область — 36 випадків;

Сумська область — 60 випадків;

Тернопільська область — 129 випадків;

Харківська область — 50 випадків;

Херсонська область — 24 випадки;

Хмельницька область — 6 випадків;

Черкаська область — 38 випадків;

Чернівецька область — 259 випадків;

Чернігівська область — 27 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 за державні кошти отримають усі українці, які цього побажають. Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією.