Безкоштовну вакцину від COVID-19 для всіх українців пообіцяв Ляшко. Фото: liga.net

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Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 за державні кошти отримають усі українці, які цього побажають.

Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Про це 21 лютого заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Чернігові, передає «Укрінформ».

Всі, хто захоче вакцинуватися, — вакцинується, — запевнив Ляшко.

При цьому представник МОЗ зазначив, що не всі одразу зможуть отримати вакцину від коронавірусу. Через обмежений доступ до препарату на ринку та неможливість щепити всіх одночасно, Кабінет міністрів розробив «дорожню карту» з вакцинації. Вона передбачає, що після старту вакцинації пріоритет надається групам ризику та працівникам «критичних для держави» структур. Наприклад, у Чернігівській області першими вакцину отримають медпрацівники.

А українським дітям взагалі не робитимуть щеплення, оскільки жоден із імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Також Ляшко зазначив, що чекати вакцину від коронавірусу в аптеках України варто не раніше другого півріччя 2021 року.

Нагадаємо, 21 лютого в індійському місті Пуне з заводу-виробника відвантажили першу партію вакцин від коронавірусу AstraZeneca для України. Глава МОЗ Максим Степан заявив, що 500 тис. доз вакцин прибуде в Україну за кілька днів.