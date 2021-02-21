Бесплатную вакцину от COVID-19 для всех украинцев пообещал Ляшко. Фото: liga.net

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Прививки от коронавирусной болезни COVID-19 за государственные средства получат все украинцы, которые этого пожелают.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Об этом 21 февраля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Чернигове, передает «Укринформ».

Все, кто захочет вакцинироваться, — вакцинируется, — заверил Ляшко.

При этом представитель Минздрава отметил, что не все сразу смогут получить вакцину от коронавируса. Из-за ограниченного доступа к препарату на рынке и невозможности прививать всех одновременно, Кабинет министров разработал «дорожную карту» по вакцинации. Она подразумевает, что после старта вакцинации приоритет отдается группам риска и работникам «критических для государства» структур. Например, в Черниговской области первыми вакцину получат медработники.

А украинским детям вообще не будут делать прививки, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Также Ляшко отметил, что ждать вакцину от коронавируса в аптеках Украины стоит не ранее второго полугодия 2021 года.

Напомним, 21 февраля в индийском городе Пуне с завода-производителя отгрузили первую партию вакцин от коронавируса AstraZeneca для Украины. Глава Минздрава Максим Степан заявил, что 500 тыс. доз вакцин прибудет в Украину через несколько дней.