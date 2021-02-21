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Ракурс
Чудного робота-черепаху создали в США. Фото: Скриншот с видео

Работающего на воздухе робота-черепаху создали в США (ВИДЕО)

21 фев 2021, 18:20
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Новый робот, работающий от сжатого воздуха и не требующий электроники и дополнительного питания, разработан американскими исследователями.

Устройство создали из почти подручных материалов, а сам механизм основан на пневматических цепях, состоящих из цилиндрических камер, которые подают сжатый воздух в клапаны на раскачиваются ножках. Изобретение представили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщается на странице JacobsSchoolNews в YouTube.

Во время ходьбы устройство похоже на черепаху, а спереди робота располагаются датчики, позволяющие ему огибать препятствия. Авторы разработки утверждают, что их технология открывает путь к полностью автономным роботам без использования электроники.

Наиболее перспективной технология кажется для использования в детских игрушках. Также это могут быть роботы, способные перемещаться по сложной местности с препятствиями.


Напомним, инженеры из Южной Кореи разработали для ликвидации последствий пожаров или природных катастроф гигантского робота-аватара с огромными руками-клешнями. Такая машина способна перемещать тяжелые грузы и разбирать завалы.

Источник: Ракурс


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