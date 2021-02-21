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Погода в Украине. Фото: exo.in.ua

Резкое потепление и снег на Донбассе — погода в Украине на 22 февраля (КАРТА)

21 фев 2021, 17:50
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Погода в Украине 22 февраля будет довольно теплой, обещают переменную облачность. Только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в ближайшие сутки резко потеплеет — ночью температура воздуха ожидается от 6° мороза до 1° тепла, а днем воздух прогреется до 9° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается западный и юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 22 февраля ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 0° до 2° мороза, а днем ожидается 3−5° тепла.

Погода в Харькове в понедельник будет с дождем и мокрым снегом днем и ночью. Температуру воздуха в темное время суток прогнозируют 0−2° С отметкой минус, днем 2−4° тепла.

Погода в Одессе завтра будет довольно теплой и с переменной облачностью. Температурные показатели следующие — ночью ожидается от 0° до 2° мороза, а днем обещают 7−9° тепла.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки не предусматривают осадков. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, а днем воздух прогреется до 6−8° тепла.

Погода в Карпатах 22 февраля будет облачная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3−5° мороза, а днем от 6−8° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 22 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 22 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 21 февраля погода в Украине будет облачной с прояснениями. В северных, центральных и восточных областях обещали кратковременные дожди с мокрым снегом.

Источник: Ракурс


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