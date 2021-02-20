Погода в Украине. Фото: chasdiy

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Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля будет облачной с прояснениями, в северных, центральных и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.

В Ивано-Франковской и Тернопольской областях сгустится туман, видимость снизится до 50−70 м. Ветер западный, юго-западный, 3−9 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ночью прогнозируется со снегом, днем ​​— без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут 0−2° мороза, а днем ​​будет 1−3° тепла.

Погода в Харькове будет со снегом днем ​​и ночью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 6−8° с отметкой минус, днем ​​— 0−2° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 1−3° мороза, а днем ​​обещают 3−5° тепла.

Погода во Львове также будет без осадков. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 6−8° мороза, а днем ​​прогнозируют 3−5° выше нуля.

Погода в Карпатах будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью будет 1−3° ниже нуля, а днем ​​ожидается 6−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 февраля прогнозируется относительно спокойная, в течение суток возможны небольшие возмущения.