Гололедица и дожди со снегом — погода в Украине 21 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150698-gololedica-i-dojdi-so-snegom-pogoda-v-ukraine-21-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля будет облачной с прояснениями, в северных, центральных и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.
В Ивано-Франковской и Тернопольской областях сгустится туман, видимость снизится до 50−70 м. Ветер западный, юго-западный, 3−9 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ночью прогнозируется со снегом, днем — без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут 0−2° мороза, а днем будет 1−3° тепла.
Погода в Харькове будет со снегом днем и ночью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 6−8° с отметкой минус, днем — 0−2° выше нуля.
Погода в Одессе ожидается без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 1−3° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.
Погода во Львове также будет без осадков. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 6−8° мороза, а днем прогнозируют 3−5° выше нуля.
Погода в Карпатах будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью будет 1−3° ниже нуля, а днем ожидается 6−8° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 21 февраля прогнозируется относительно спокойная, в течение суток возможны небольшие возмущения.