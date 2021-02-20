Погода в Україні. Фото: chasdiy

https://racurs.ua/ua/n150698-ojeledycya-ta-doschi-zi-snigom-pogoda-v-ukrayini-21-lutogo-karta.html

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Погода в Україні в неділю, 21 лютого буде хмарною з проясненнями, в північних, центральних і східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця.

В Івано-Франківській і Тернопільській областях згуститься туман, видимість знизиться до 50−70 м. Вітер західний, південно-західний, 3−9 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві вночі прогнозується зі снігом, вдень — без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0−2° морозу, а вдень буде 1−3° тепла.

Погода в Харкові буде зі снігом вдень та вночі. Температуру повітря вночі прогнозують 6−8° із позначкою мінус, вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Одесі очікується без опадів. Стовпчики термометрів темної пори доби покажуть 1−3° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода у Львові також буде без опадів. Температурні показники наступні — вночі очікується 6−8° морозу, а вдень прогнозують 3−5° вище нуля.

Погода в Карпатах буде хмарною, опадів не прогнозують. Вночі буде 1−3° нижче нуля, а вдень очікується 6−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 лютого прогнозується відносно спокійна, впродовж доби можливі невеликі збурення.