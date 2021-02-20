Коли повернуться морози, розповіли у «Укргідрометцентрі»

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Коли повернуться морози на територію України та скільки триватиме нинішнє потепління, розповів директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда. За його словами, попри значне підвищення температури на вихідні 20−21 лютого, морози знову вдарять вже за кілька днів.

Ми чекаємо протягом найближчих трьох, навіть чотирьох днів підвищення температури, причому дуже суттєве, а потім невелике зниження, яке продовжуватиметься і надалі таким чином, що нічні температури складатимуть 5−10 градусів морозу, а денні — 0−5 градусів нижче нуля. На півдні й заході України вони досягатимуть плюсових значень, — цитує метеоролога «Радіо Свобода».

Кульбіда вказав на те, що зима продовжується, нічого особливо не змінилося, але температурний режим дійсно буде значно вищим, ніж у попередні морозні дні лютого. За його оцінкою, впродовж найближчих двох тижнів температура незначно коливатиметься, проте погода лишатиметься зимовою.

В «Укргідрометцентрі» нагадали, що метеорологічна весна настає, коли середньодобова температура повітря перевищує 0 градусів за Цельсієм. Останніми роками весна приходила в Україну раніше.

Якщо в середньому ще 30 років назад температура повітря через 0 градусів навіть на півночі України переходила в середині березня, то зараз вона може перейти раніше. Тобто ми маємо говорити про ранню весну навіть на півночі України, — розповів Кульбіда.

Він підтвердив, що різкий перепад температури є одним із проявів змін клімату. За його словами, контрастність температурного режиму й інтенсивність випадіння опадів стає все більш вираженою.

На тлі загального правила, як ми називаємо глобальне потепління чи потепління на регіональному рівні в Україні — з цього правила завжди бувають винятки, які лише його підтверджують, — резюмував Кульбіда.

Нагадаємо, погода сьогодні в Україні прогнозується з температурою близько -1 — -3 градусів морозу вдень.