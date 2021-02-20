Героїв Небесної сотні вшанувало подружжя Зеленських

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Ракурс

Героїв Небесної сотні 20 лютого у Києві вшанувало президентське подружжя Зеленських. Глава держави Володимир Зеленський наголосив на необхідності пам’ятати імена загиблих під час Революції гідності й встановити винних у їхній загибелі.

Про це він у суботу написав у Фейсбук.

Хтось іще не мав вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків. Хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці. Жінки та чоловіки різного віку, професій, релігій, національностей. Їх об'єднали цінності. Гідність, свобода та незалежність України. Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам’ять усім, хто загинув за майбутнє України, — резюмував глава держави.

Нагадаємо, під час Революції гідності 20 лютого 2014 року протистояння на Майдані вийшло в активну фазу — на Інститутській силовики відкрили вогонь із вогнепальної зброї. Вранці активісти почали відтісняти «беркутівців» з Майдану. Силовики у відповідь застосовували світлошумові гранати, протестувальники захищалися «коктейлями Молотова» і бруківкою. 20 лютого на Майдані загинуло 47 осіб та 157 отримали тілесні ушкодження. Вогнепальні поранення дістали 68 осіб.