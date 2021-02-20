Героев Небесной сотни почтили Зеленские

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Героев Небесной сотни 20 февраля в Киеве почтила президентская чета Зеленских. Глава государства Владимир Зеленский отметил необходимость помнить имена погибших во время Революции достоинства и установить виновных в их гибели.

Об этом он в субботу написал в Фейсбук.

Кому-то еще не было восемнадцати, а кто-то уже имел внуков. Кто-то приехал из маленького поселка, а кто-то всю жизнь провел в столице. Женщины и мужчины разных возрастов, профессий, религий, национальностей. Их объединили ценности. Достоинство, свобода и независимость Украины. Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины, — резюмировал глава государства.

Напомним, во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года противостояние на Майдане вышло в активную фазу — на Институтской силовики открыли огонь из огнестрельного оружия. Утром активисты начали оттеснять «беркутовцев» с Майдана. Силовики в ответ применяли светошумовые гранаты, протестующие защищались «коктейлями Молотова» и брусчаткой. 20 февраля на Майдане погибло 47 человек и 157 получили телесные повреждения. Огнестрельные ранения получили 68 человек.