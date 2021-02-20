Расстрел на Институтской — 20 февраля убили 47 майдановцев, свидетельства очевидцев

https://racurs.ua/n150677-rasstrel-na-institutskoy-20-fevralya-ubili-47-maydanovcev-svidetelstva-ochevidcev-video.html

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Во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года противостояние на Майдане вышло в активную фазу — на Институтской силовики открыли огонь из огнестрельного оружия. Утром активисты начали оттеснять «беркутовцев» с Майдана. Силовики в ответ применяли светошумовые гранаты, протестующие защищались «коктейлями Молотова» и брусчаткой.

Под натиском людей спецназовцы отошли от Дома профсоюзов в сторону Европейской площади, а дальше — до середины улицы Грушевского. Активисты забаррикадировали Украинский дом и Октябрьский дворец.

Позже стало известно, что на Институтской силовики обстреливают людей из огнестрельного оружия. Стреляли у всех: у медиков, женщин, журналистов. Раненых сносили в отель «Казацкий», здесь же им оказывали первую помощь. В 11.00 в отель начали приносить первых погибших с проникающими пулевыми ранениями. Скорые и частные авто постоянно увозили раненых в больницы, а тысячи жителей города свозили туда лекарства, еду и необходимые вещи.

Видео «Пули» от hromadske рассказывает три истории — одного раненого и двух убитых майдановцев на улице Институтской в первый час расстрелов 20 февраля 2014 года. Во всех этих случаях в телах жертв остались пули.

Опасаясь украинцев Верховная Рада и Кабинет министров были эвакуированы. В 16.00 тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко официально признал, что силовикам выдали боевое оружие.

В это время оппозиции удалось собрать кворум в парламенте и начать экстренное заседание. Уже поздно вечером нардепы приняли постановление «Об осуждении насилия в Украине, которое привело к человеческим жертвам» и отменили антитеррористическую операцию СБУ, а также обязали всех силовиков разблокировать улицы и вернуться на места постоянной дислокации. За принятие этого постановления проголосовали 236 депутатов (ни одного голоса не дала лишь фракция Коммунистической партии). Это постановление предвещало конец трехдневного кровопролития.

20 февраля министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против украинских чиновников, ответственных за убийства.