«Это праздник какой-то» - реакция украинцев на санкции против Медведчука

https://racurs.ua/n150676-eto-prazdnik-kakoy-to-reakciya-ukraincev-na-sankcii-protiv-medvedchuka-foto.html

Ракурс

Санкции против кума Путина пророссийского нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввел 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ограничения касаются всего имущества, которое есть в подчинении у Медведчука. Вообще, на заседании в пятницу СНБО решила применить санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. «Ракурс» собрал реакцию соцсетей на последние санкционные решения команды Владимира Зеленского.

Это просто праздник какой-то, — пишут пользователи в Фейсбук. Вперед к репрессиям, — шутя комментируют украинцы последние решения СНБО.

Медведчук — создатель «темников» двухтысячных, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой революции. Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но «темники», фейки, дезинформацию писал ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, — отметил министр культуры Александр Ткаченко. Это как второй день рождения, — потешаются пользователи соцсетей. Великолепная новость для пятницы, — указывают украинцы.

В то же время сторонники Медведчука подобные действия власти расценивают как «наступление на демократию», а Зеленского обвиняют в популистских шагах ради поднятия собственного политического рейтинга. Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко в свою очередь увидели «руку Байдена» или «пинок из Вашингтона», который побудил Зеленского пойти войной на кума Путина.