СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены, фото — comments.ua

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СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам. Среди физических лиц есть граждане Украины и РФ.

В частности, санкции были введены против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за финансирование терроризма и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Речь идет о расследовании СБУ уголовного дела по ст. 258−5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Как пояснил Данилов, «санкции накладываются на все имущество, которое находится во владении гражданина, который не может теперь им пользоваться».

Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении у господина Медведчука, — сказал секретарь СНБО.

Он успокоил журналистку, которая спросила, будет ли работать телеканал «1+1», потому что его долей владеет Оксана Марченко. Данилов отметил, что канал продолжит работать, просто доля жены Медведчука будет под арестом — ее нельзя продать или закладывать.

В списке есть и Наталья Лавренюк — это гражданская жена нардепа Тараса Козака, против которого санкции СНБО ввел в начале февраля.

Санкции касаются, в частности, пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

В Офисе президента напомнили, что еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение о наложении санкций в отношении отдельных российских авиаперевозчиков. С 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией с 00.00 часов 26 ноября 2015 года.

Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины. Решением СНБО эту ситуацию исправлено.

Данилов призвал дождаться большей конкретики в тексте указа президента, который опубликуют на его странице в интернет.