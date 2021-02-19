РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини, фото — comments.ua

https://racurs.ua/ua/n150665-rnbo-zaprovadyla-sankciyi-proty-medvedchuka-ta-yogo-drujyny.html

Ракурс

РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

19 лютого рішенням Ради національної безпеки і оборони були застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Серед фізичних осіб є також інші громадяни України та громадяни РФ.

Зокрема, санкції були введені проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за фінансування тероризму та його дружини телеведучої Оксани Марченко. Йдеться про розслідування СБУ кримінального провадження за ст. 258 ч. 5 (фінансування тероризму) КК України.

Як пояснив Данілов, «санкції накладаються на все майно, яке знаходиться у володінні особи і вона не може ним користуватися». Обмеження запроваджуються на три роки.

Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні у пана Медведчука, — сказав секретар РНБО.

Він заспокоїв журналістку, яка запитала, чи працюватиме телеканал «1+1», бо його часткою володіє Оксана Марченко. Данілов зазначив, що канал продовжить працювати, просто частка дружини Медведчука буде під арештом — її не можна продати, не можна нею користуватися, закладати.

Наталя Лавренюк — це цивільна дружина нардепа Тараса Козака, проти якого санкції РНБО запровадила на початку лютого.

Санкції стосуються, зокрема, й п’яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ — Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

В Офісі президента нагадали, що ще 2 вересня 2015 року РНБО ухвалила рішення, яким було накладено санкції щодо окремих російських авіаперевізників. З 25 жовтня 2015 року уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та Російською Федерацією з 00.00 годин 26 листопада 2015 року.

Літаки, на які накладені санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно-правовим актам України. Рішенням РНБО цю ситуацію виправлено. Подробиці рішення РНБО Данілов закликав дізнатися із окремого указу президента України, який опублікують на його сайті.