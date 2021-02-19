ОПЗЖ видали листи для збору підписів за імпічмент Зеленського. Фото: Офіс президента

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Парламентська фракція «Опозиційна платформа — За життя"отримала від апарату Верховної Ради підписні листи для збору підписів народних депутатів на підтримку імпічменту президента Володимира Зеленського.

Процедура імпічменту глави держави досить складна і передбачає кілька стадій. Спочатку ініціаторам треба зібрати серед нардепів 226 підписів на підтримку імпічменту. В ОПЗЖ вважають, що далі вже «імпічмент підпишуть люди». Про це 19 лютого повідомив співголова фракції Юрій Бойко агентству «Інтерфакс-Україна».

Але ми вже бачимо, що дали сигнал суспільству, що цей процес ми розпочинаємо, оскільки, на нашу думку, з боку президента дуже багато порушень. Ми цей процес запустили, — зазначив нардеп.

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що юридичною підставою для початку процедури імпічменту є вчинення президентом державної зради або іншого злочину, але аж ніяк не введена в дію рішення Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів —112, NewsОne і ZIK, які пов’язують належать нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, який пов’язаний із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. У партії ОПЗЖ заявили, що блокування цих телеканалів — це напад на демократію та свободу слова.

З’їзд партії «Опозиційна платформа —За життя» 4 лютого доручив своїй фракції у Верховній Раді розпочати процедуру імпічменту глави держави. Натомість у фракції «Слуга народу» заявили, що ОПЗЖ не має юридичних підстав і можливостей для запуску процедури імпічменту президента.