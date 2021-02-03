Медведчук шукає голоси для імпічменту і оскаржить закриття пулу своїх каналів у Верховному суді і ЄСПЛ, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n149890-medvedchuk-shukaie-golosy-dlya-impichmentu-i-oskarjyt-zakryttya-pulu-svoyih-kanaliv-u-verhovnomu.html

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Нардеп Віктор Медведчук, співголова партії «Опозиційна платформа — За життя», буде боротися із закриттям телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Партія оскаржить указ президента Володимира Зеленського у Верховному та Європейському суді з прав людини. Медведчук 3 лютого в кулуарах Ради заявив, що необхідно зробити все, щоб зупинити це «злочинне свавілля».

Він вважає, що створено прецедент, який «далі не має жодних правових перешкод для дій президента в усьому».

Нацрада, суд і апеляція — якби вони пішли цим шляхом, можна було б не критикувати це рішення, заявив Медведчук.

Сьогодні нардепи ОПЗЖ в парламенті заявляли, що ініціюватимуть процедуру імпічменту.