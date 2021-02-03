Медведчук шукає голоси для імпічменту і оскаржить закриття пулу своїх каналів у Верховному суді і ЄСПЛhttps://racurs.ua/ua/n149890-medvedchuk-shukaie-golosy-dlya-impichmentu-i-oskarjyt-zakryttya-pulu-svoyih-kanaliv-u-verhovnomu.htmlРакурс
Нардеп Віктор Медведчук, співголова партії «Опозиційна платформа — За життя», буде боротися із закриттям телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.
Партія оскаржить указ президента Володимира Зеленського у Верховному та Європейському суді з прав людини. Медведчук 3 лютого в кулуарах Ради заявив, що необхідно зробити все, щоб зупинити це «злочинне свавілля».
Він вважає, що створено прецедент, який «далі не має жодних правових перешкод для дій президента в усьому».
Нацрада, суд і апеляція — якби вони пішли цим шляхом, можна було б не критикувати це рішення, заявив Медведчук.
Сьогодні нардепи ОПЗЖ в парламенті заявляли, що ініціюватимуть процедуру імпічменту.
Для цього треба 226 голосів для того, щоб розпочати процедуру імпічменту, але ми будемо робити. Ми будемо боротися, ми не збираємося опускати руки, ми не збираємося здаватися узурпаторській незаконній владі, — повідомив Медведчук.