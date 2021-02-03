ОПЗЖ під вигуки “ганьба” заявило про фашизм Зеленського — Чорти завжди діють вночі — Верховна Рада

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Після відкриття спікером Дмитром Разумковим пленарного засідання Верховної Ради, на якому зареєструвалися 208 нардепів, першим виступив нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович, а проросійська фракція зібралася у повному складі біля парламентської трибуни.

Сьогодні ми прокинулися в іншій країні… Вночі, а чорти завжди діють вночі, вперше за всю історію Незалежної України було здійснено вимкнення трьох телеканалів… Влада, яка зрослася зі справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів… Це справжній фашизм, фашизм Зеленського, — заявив Рабінович 3 лютого.



Далі проросійський нардеп пообіцяв ініціювати імпічмент президента Володимира Зеленського через санкції проти трьох телеканалів. Наприкінці свого виступу Рабінович перейшов на російську мову й під вигуки парламентарів «ганьба» заявив, що «фашизм не пройде, а ви всі загинете» та «вставай, страна огромная».

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.