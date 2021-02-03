Порошенко пояснив, чому раніше не закрив канали Медведчука

https://racurs.ua/ua/n149880-poroshenko-poyasnyv-chomu-ranishe-ne-zakryv-kanaly-medvedchuka.html

Ракурс

Санкції до нардепа Тараса Козака і закриття його каналів, близьких до Віктора Мендведчука, прокоментував п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко.

Він схвально сприйняв це рішення РНБО та президента, але нагадав, що свого часу також ухвалював рішення про заборону в Україні російські телеканалів і соцмереж, оскільки воно «направлене на захист України».

Мене за це нещадно критикували, але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку, — написав очільник «Євросолідарності» у своїх соцмережах.

Порошенко нагадав, що його команда у жовтні 2018 року ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів, але постанову не реалізували, бо вона «наклалася на початок виборчої кампанії».

Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його, — пояснив Порошенко.

Він повідомив, що право прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму.

Порошенко дивується, чому Зеленський чекав аж два роки і заявляв, що не має прав та повноважень закривати будь-який канал. Екс-президент нагадав своєму спадкоємцю про канал «Наш», де, за його словами, «російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів».

Порошенко назвав заборону «прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п’ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах».

Він також пригадав, як радник Офісу президента України Олексій Арестович захищав ці телеканали.

Я цитую: «Вони не вороги й ми вітаємо їхню професійну діяльність», — написав Порошенко.

Порошенко також застеріг владу від тиску на українські патріотичні телеканали.