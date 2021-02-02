Зеленський пішов санкціями на Медведчука — РНБО заблокувало Newsone, 112 та “Зік”

https://racurs.ua/ua/n149870-zelenskyy-pishov-sankciyamy-na-medvedchuka-rnbo-zablokuvalo-newsone-112-ta-zik.html

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Володимир Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали Newsone, 112 та «Зік».

Про це 2 лютого повідомив Офіс президента України.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Також на п’ять років запроваджено санкції проти регіональних мовників каналу «112-Україна» — «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ».

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Санкції проти телеканалів передбачають: