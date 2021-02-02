Зеленский пошел санкциями на Медведчука — СНБО заблокировал Newsone, 112 и «Зик»

https://racurs.ua/n149870-zelenskiy-poshel-sankciyami-na-medvedchuka-snbo-zablokiroval-newsone-112-i-zik.html

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Владимир Зеленский ввел санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа Верховной Рады от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Тараса Козака на пять лет. Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и «Зик».

Об этом 2 февраля сообщил Офис президента Украины.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Также на пять лет введены санкции против региональных вещателей канала «112-Украина» — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Санкции против телеканалов предусматривают: