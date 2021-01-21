Кремль «дал заднюю» — Кравчук заявил об отстранении Медведчука от обмена пленных

https://racurs.ua/n149358-kreml-dal-zadnuu-kravchuk-zayavil-ob-otstranenii-medvedchuka-ot-obmena-plennyh.html

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Обмен пленными гражданами Украины, удерживаемыми террористами России на оккупированном Донбассе, которых Кремль якобы планировал передать куму Владимира Путина, главе политсовета ОПЗЖ нардепу Виктору Медведчуку остановлен.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, пишут «Факты».

Этот вопрос уже остановлен, и очень просто: тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях, — заявил Кравчук.

Он напомнил, что в процессе обмена пленными речь идет о межгосударственных перелетах и «дальней дороге».

Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может, — сказал он в телеэфире одной из программ.

Экс-президент Украины подчеркнул, что вопрос передвижения и возвращения украинцев — это вопрос не Медведчука, а — государства Украина.

Я не знаю, возможно, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, — убежден Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что в случае с Медведчуком речь идет лишь о пиаре конкретного человека с помощью Москвы.