В ТКГ напомнили России о нелегитимности Медведчука и «представителей» ОРДЛО

https://racurs.ua/n149356-v-tkg-napomnili-rossii-o-nelegitimnosti-medvedchuka-i-predstaviteley-ordlo.html

Ракурс

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию войны на Донбассе в четверг, 21 января, продолжила переговоры, в ходе которых другие стороны указали России на четкие рамки порядка и практики проведения консультаций.

В ходе видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие рамки порядка и практики проведения консультаций. В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые были назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ (Леонид Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций двух стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные лица могут участвовать только как консультанты и эксперты по отдельным вопросам и не более, — информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ на странице в Фейсбук.

Также глава украинской делегации отметил, что лишь реальное стремление к миру со стороны Кремля предоставит мощный толчок работе ТКГ. Кравчук предложил координатору политической подгруппы ТКГ послу Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения и подходы, предложенные политическими советниками.

Выработка единого документа, который примут лидеры государств «нормандского формата», является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, — говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Напомним, СМИ 20 января сообщалось, что боевики могут освободить девять пленных и передать их исключительно пророссийскому нардепу и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку. В письме Медведчука главе СБУ Ивану Баканову политик указал, что в КПВВ «Майорское» может доставить четырех освобожденных лиц — женщин.