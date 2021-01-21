Виктор Медведчук, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n149336-v-minsk-cherez-rostov-pravozaschitniki-rasskazali-kak-boeviki-peredadut-medvedchuku.html

Ракурс

Боевики вчера, 20 января, «помиловали» нескольких пленных, которых должны передать одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Общественная организация «Восточная правозащитная группа» на своей странице в социальной сети Фейсбук назвала возможные маршруты, которыми «помилованных» доставят, чтобы передать Медведчуку.

По информации источников правозащитников, есть два возможных маршрута:

если президент Украины Владимир Зеленский и СБУ дадут согласие — передача будет происходить на КПВВ «Майорское»;

если согласия не будет — пленных через российский город Ростов самолетом доставят в столицу Беларуси Минск, где их заберет нардеп.

Количество лиц, которых боевики могут освободить, правозащитники не называют, чтобы «не опровергать заявленное вчера СМИ количество».

СМИ 20 января сообщали, что боевики могут освободить девятерых пленных. В то же время в письме Медведчука к главе СБУ Ивану Баканову, опубликованному пресс-службой политсилы «Украинский выбор», политик указал, что через КПВВ «Майорское» может доставить четырех освобожденных лиц — все женщины.

Напомним, в ТКГ недавно раскритиковали инициативу о передаче пленных Медведчуку.