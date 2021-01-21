Віктор Медведчук, фото: UA.NEWS

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Ракурс

Бойовики вчора, 20 січня, «помилували» кількох полонених, яких мають передати одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Громадська організація «Східна правозахисна група» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук назвала ймовірні маршрути, якими «помилуваних» доставлять, щоб передати Медведчуку.

За інформацію джерел правозахисників, є два можливі маршрути:

якщо президент України Володимир Зеленський і СБУ дадуть згоду — передача буде відбуватися на КПВВ «Майорське»;

якщо згоди не буде — полонених через російське місто Ростов літаком доставлять до столиці Білорусі Мінська, де їх забере нардеп.

Кількість осіб, яких бойовики можуть звільнити, правозахисники не називають, щоб «не спростовувати заявлену вчора ЗМІ кількість».

ЗМІ 20 січня повідомляли, що бойовики можуть звільнити дев’ятьох полонених. Водночас у листі Медведчука до голови СБУ Івана Баканова, опублікованого прес-службою політсили «Український вибір», політик вказав, що через КПВВ «Майорське» може доставити чотирьох звільнених осіб — усі жінки.

Нагадаємо, у ТКГ нещодавно розкритикували ініціативу щодо передачі полонених Медведчуку.