Кернес і Добкін. Фото: Вгороде

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Геннадій Кернес, покійний мер Харкова, не спілкувався зі своїм давнім соратником Михайлом Добкіним після того, як на нього було скоєно замах, розповідає друг Кернеса Павло Фукс.

Також він заявив, що наразі Добкін намагається з усіх сил потрапити на нові вибори у Харкові. Про це він розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Також він розповів, що саме він вмовив Добкіна зняти свою кандидатуру на місцевих виборах на користь Геннадія Кернеса, оскільки Добкін не зміг би дістати перемогу, а лише відтяв би голоси у Кернеса, який на той час перебував на лікуванні у німецькій клініці «Шаріте».

Я йому кажу: «куди ти йдеш? Там людина лежить, а ти все одно програєш. Ти в Гени відтягнеш 5% і все». Він мені відповідає: «Ні, ну я йду, на випадок, якщо з ним щось станеться». Я йому кажу: «Міш, ну якщо ти хлопець порядний, то ти не можеш іти», — розповів Фукс.

Приятель Кернеса також додав, що Добкін дуже хоче бути мером, але люди помилково асоціюють його з Кернесом, оскільки Добкін перебував з Кернесом у досить поганих стосунках.

У них були якісь розбіжності у бізнесі… Вони дуже в поганих (відносинах) були. От, я думаю, після Геніного поранення щось у них сталося і вони взагалі не спілкувалися, — заявив Павло Фукс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерть Геннадія Кернеса, скандального мера Харкова, розлучила його з багаторічним постом. Натомість Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Кернеса без повторного складення ним присяги.