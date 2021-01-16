Кернес. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n149087-nezakonne-ogoloshennya-kernesa-merom-rozsliduut-u-policiyi-dokument.html

Ракурс

Смерть Геннадія Кернеса, скандального мера Харкова, розлучила його з багаторічним постом. Натомість Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Кернеса без повторного складення ним присяги.

Про це повідомила депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва на своїй сторінці у Facebook.





За її словами, Харківська обласна прокуратура за її зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, оскільки вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу.





Також депутат опублікувала відповідь прокуратури на її звернення. Там повідомляється, що провадження відкрито 11 січня за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Покарання за статтею передбачає штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція Харкова перевіряє справжність електронного підпису Геннадія Кернеса. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за зверненням депутата міськради зі «Слуги народу» Аліни Мустафаєвої. Політик стверджує, що Ігоря Терехова обрали секретарем міськради через порушення законодавства, а саме — підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса у відповідному поданні.