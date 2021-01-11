Поліція перевіряє справжність електронного підпису Кернеса. Фото: Мой Харьков

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Поліція Харкова перевіряє справжність електронного підпису Геннадія Кернеса.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за зверненням депутата міськради зі «Слуги народу» Аліни Мустафаєвої. Політик стверджує, що Ігоря Терехова обрали секретарем міськради через порушення законодавства, а саме — підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса у відповідному поданні. Про це Мустафаєва 11 грудня повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що слідчі внесли відомості про подію, якою цікавиться депутат, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України. Розслідування проводить поліція під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У відповіді прокуратури повідомляється, що «9 грудня невстановлені особи Харківської міськради здійснили підробку подання від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова з використанням електронного цифрового підпису Харківської міськради, яка виконана не особисто Геннадієм Кернесом, через стан його здоров’я, а іншими особами».

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч проти 17 грудня 2020 року. Чиновник пішов із життя у берлінській клініці «Шаріте», помер він від ускладнень, пов’язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.