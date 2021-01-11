Полиция проверяет подлинность электронной подписи Кернеса. Фото: Мой Харьков

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Полиция Харькова проверяет подлинность электронной подписи Геннадия Кернеса.

Правоохранители открыли уголовное производство по обращению депутата горсовета со «Слуги народа» Алины Мустафаевой. Политик утверждает, что Игоря Терехова избрали секретарем горсовета из-за нарушения законодательства, а именно — подделки электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса в соответствующем представлении. Об этом Мустафаева 11 декабря сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следователи внесли сведения о событии, которым интересуется депутат, в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит полиция под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В ответе прокуратуры сообщается, что «9 декабря неустановленные лица Харьковского горсовета осуществили подделку представления от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова с использованием электронной цифровой подписи Харьковского горсовета, которая выполнена не лично Геннадием Кернесом, из-за состояния его здоровья, а другими лицами».

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. Чиновник ушел из жизни в берлинской клинике «Шарите», он умер от осложнений, связанных с ранением в 2014 году, которые обострились на фоне перенесенного коронавируса. 23 декабря Кернеса похоронили в Харькове.