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Ракурс
Мэр Шостки поручил подчиненным зарегистрироваться в ТікТок. Фото: pravda.com.uа

Мэр Шостки поручил подчиненным зарегистрироваться в ТікТок (ФОТО)

11 янв 2021, 19:06
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В соцсети TikTok (ТикТок) зарегистрировался мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога под никнеймом mykolanoha.

За четыре дня существования страницы на ней опубликовано 13 видеороликов. Первый снят в кабинете городского головы, пишет Шостка.info.

За аккаунтом Николая Ноги в TikTok пока следит 40 пользователей, некоторые публикации набрали уже примерно 900 просмотров.

ТікТок мэра Шостки. Фото: Шостка. info

Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь, — поделился впечатлениями от соцсети Николай Нога на аппаратном совещании.

Мэр дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнице управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской.


Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи, — сказал городской голова.

Источник: Ракурс


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