Мэр Шостки поручил подчиненным зарегистрироваться в ТікТок (ФОТО)https://racurs.ua/n148886-mer-shostki-poruchil-podchinennym-zaregistrirovatsya-v-tiktok.htmlРакурс
В соцсети TikTok (ТикТок) зарегистрировался мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога под никнеймом mykolanoha.
За четыре дня существования страницы на ней опубликовано 13 видеороликов. Первый снят в кабинете городского головы, пишет Шостка.info.
За аккаунтом Николая Ноги в TikTok пока следит 40 пользователей, некоторые публикации набрали уже примерно 900 просмотров.
Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь, — поделился впечатлениями от соцсети Николай Нога на аппаратном совещании.
Мэр дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнице управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской.
Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи, — сказал городской голова.