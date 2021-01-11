Мэр Шостки поручил подчиненным зарегистрироваться в ТікТок. Фото: pravda.com.uа

https://racurs.ua/n148886-mer-shostki-poruchil-podchinennym-zaregistrirovatsya-v-tiktok.html

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В соцсети TikTok (ТикТок) зарегистрировался мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога под никнеймом mykolanoha.

За четыре дня существования страницы на ней опубликовано 13 видеороликов. Первый снят в кабинете городского головы, пишет Шостка.info.

За аккаунтом Николая Ноги в TikTok пока следит 40 пользователей, некоторые публикации набрали уже примерно 900 просмотров.

Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь, — поделился впечатлениями от соцсети Николай Нога на аппаратном совещании.

Мэр дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнице управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской.