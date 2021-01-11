Мер Шостки доручив підлеглим зареєструватися у ТікТок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148886-mer-shostky-doruchyv-pidleglym-zareiestruvatysya-u-tiktok-foto.htmlРакурс
У соцмережі TikTok (ТікТок) зареєструвався голова міста Шостка в Сумській області Микола Нога під нікнеймом mykolanoha.
За чотири дні існування сторінки на ній опубліковано 13 відео роликів. Перший знятий у кабінеті міського голови, пише Шостка.info.
За акаунтом Миколи Ноги у TikTok наразі слідкує 40 користувачів, деякі публікації набрали вже приблизно 900 переглядів.
Там же страшно дивитись! Там немає солідного контенту. А ми ж повинні бути там, де молодь, — поділився враженнями від соцмережі Микола Нога на апаратній нараді.
Тож міський голова дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися у TikTok начальниці управління освіти Наталії Сергейко та завідувачці сектору молоді Ользі Сокульській.
Давайте проведемо спільну нараду, зберемо молодіжну дорадчу раду при міському голові. Контент TikTok повинен наповнюватися не тільки жартівливою інформацією, а й солідною, пізнавальною для молоді, — наголосив міський голова.