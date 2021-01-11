Мер Шостки доручив підлеглим зареєструватися у ТікТок. Фото: pravda.com.uа

https://racurs.ua/ua/n148886-mer-shostky-doruchyv-pidleglym-zareiestruvatysya-u-tiktok-foto.html

Ракурс

У соцмережі TikTok (ТікТок) зареєструвався голова міста Шостка в Сумській області Микола Нога під нікнеймом mykolanoha.

За чотири дні існування сторінки на ній опубліковано 13 відео роликів. Перший знятий у кабінеті міського голови, пише Шостка.info.

За акаунтом Миколи Ноги у TikTok наразі слідкує 40 користувачів, деякі публікації набрали вже приблизно 900 переглядів.

Там же страшно дивитись! Там немає солідного контенту. А ми ж повинні бути там, де молодь, — поділився враженнями від соцмережі Микола Нога на апаратній нараді.

Тож міський голова дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися у TikTok начальниці управління освіти Наталії Сергейко та завідувачці сектору молоді Ользі Сокульській.