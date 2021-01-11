США запровадили санкції проти українських політиків. Фото: rusdialog.ru

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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися відомі діючі та колишні українські політики та чиновники. Відповідна заява 11 січня була опублікована на веб-сторінці американського Мінфіну.

До санкційного списку потрапили:

нардеп Олександр Дубінський;

Дмитро Ковальчук:

екс-прокурор Константин Кулик;

колишній нардеп Олександр Онищенко;

засновник ТРК «Ера» Антон Симоненко;

екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко;

адміністратор NabuLeaks Петро Журавель.

Цих осіб американський уряд пов’язує із народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори. Той публікував інформацію, яка компроментувала тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

Також санкції наклали на інформаційні ресурси ТРК «Ера», Only News, NabuLeaks та «Скептик».

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Верховний суд закрив справу про «втручання України» в американські вибори 2016 року, скасувавши рішення Окружного адмінсуду Києва щодо екс-нардепа Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.