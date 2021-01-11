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Ракурс
США запровадили санкції проти українських політиків. Фото: rusdialog.ru

Санкції проти низки відомих українців запровадили США

11 січ 2021, 18:48
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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися відомі діючі та колишні українські політики та чиновники. Відповідна заява 11 січня була опублікована на веб-сторінці американського Мінфіну.

До санкційного списку потрапили:

  • нардеп Олександр Дубінський;
  • Дмитро Ковальчук:
  • екс-прокурор Константин Кулик;
  • колишній нардеп Олександр Онищенко;
  • засновник ТРК «Ера» Антон Симоненко;
  • екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко;
  • адміністратор NabuLeaks Петро Журавель.

Цих осіб американський уряд пов’язує із народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори. Той публікував інформацію, яка компроментувала тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.


Також санкції наклали на інформаційні ресурси ТРК «Ера», Only News, NabuLeaks та «Скептик».

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Верховний суд закрив справу про «втручання України» в американські вибори 2016 року, скасувавши рішення Окружного адмінсуду Києва щодо екс-нардепа Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: Ракурс


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