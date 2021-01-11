Санкції проти низки відомих українців запровадили СШАhttps://racurs.ua/ua/n148885-sankciyi-proty-nyzky-vidomyh-ukrayinciv-zaprovadyly-ssha.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися відомі діючі та колишні українські політики та чиновники. Відповідна заява 11 січня була опублікована на веб-сторінці американського Мінфіну.
До санкційного списку потрапили:
- нардеп Олександр Дубінський;
- Дмитро Ковальчук:
- екс-прокурор Константин Кулик;
- колишній нардеп Олександр Онищенко;
- засновник ТРК «Ера» Антон Симоненко;
- екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко;
- адміністратор NabuLeaks Петро Журавель.
Цих осіб американський уряд пов’язує із народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори. Той публікував інформацію, яка компроментувала тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.
Також санкції наклали на інформаційні ресурси ТРК «Ера», Only News, NabuLeaks та «Скептик».
Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що Верховний суд закрив справу про «втручання України» в американські вибори 2016 року, скасувавши рішення Окружного адмінсуду Києва щодо екс-нардепа Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.