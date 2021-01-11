США ввели санкции против украинских политиков. Фото: rusdialog.ru

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда граждан Украины и организаций из-за вмешательства в выборы американского президента.

Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и ряда украинских медиа. В частности, в списке оказались известные действующие и бывшие украинские политики и чиновники. Соответствующее заявление 11 января было опубликовано на веб-странице американского Минфина.

В санкционный список попали:

нардеп Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук:

экс-прокурор Константин Кулик;

бывший нардеп Александр Онищенко;

основатель ТРК «Эра» Антон Симоненко;

экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко;

администратор NabuLeaks Петр Журавель.

Этих лиц американское правительство связывает с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы. Тот публиковал информацию, которая компроментировала тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

Также санкции наложили на информационные ресурсы ТРК «Эра», Only News, NabuLeaks и «Скептик».

Напомним, 5 января сообщалось, что Верховный суд закрыл дело о «вмешательстве Украины» в американские выборы 2016 года, отменив решение Окружного админсуда Киева в отношении экс-нардепа Сергея Лещенко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.