Санкции против ряда известных украинцев ввели СШАhttps://racurs.ua/n148885-sankcii-protiv-ryada-izvestnyh-ukraincev-vveli-ssha.htmlРакурс
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда граждан Украины и организаций из-за вмешательства в выборы американского президента.
Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и ряда украинских медиа. В частности, в списке оказались известные действующие и бывшие украинские политики и чиновники. Соответствующее заявление 11 января было опубликовано на веб-странице американского Минфина.
В санкционный список попали:
- нардеп Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук:
- экс-прокурор Константин Кулик;
- бывший нардеп Александр Онищенко;
- основатель ТРК «Эра» Антон Симоненко;
- экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко;
- администратор NabuLeaks Петр Журавель.
Этих лиц американское правительство связывает с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы. Тот публиковал информацию, которая компроментировала тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.
Также санкции наложили на информационные ресурсы ТРК «Эра», Only News, NabuLeaks и «Скептик».
Напомним, 5 января сообщалось, что Верховный суд закрыл дело о «вмешательстве Украины» в американские выборы 2016 года, отменив решение Окружного админсуда Киева в отношении экс-нардепа Сергея Лещенко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.