Верховный суд закрыл дело о «вмешательстве Украины» в выборы США — экс-нардеп

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Верховный суд закрыл дело о «вмешательстве Украины» в американские выборы 2016 года, отменив решение Окружного админсуда Киева в отношении экс-нардепа Сергея Лещенко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Ранее служители Фемиды признали их виновными в незаконном разглашении информации о бывшем главе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте, который в свое время был политтехнологом Партии регионов.

Об этом Лещенко написал 5 января в Facebook.

Верховный суд поставил точку в вымышленной истории вмешательства Украины в выборы президента США 2016 года… Пытаясь избраться на второй срок, Трамп сделал главным стратегическим советником своего адвоката Руди Джулиани. А тот на каждом шагу поливал грязью Украину… У Джулиани было несколько союзников в Украине. Один из них — нардеп Андрей Деркач, признан агентом России и на которого наложены американские санкции. Другой — это бывший генпрокурор Юрий Луценко, который навешал лапши Джулиани о том, что суд в Украине признал факт вмешательства в американские выборы 2016 года, — написал Лещенко.

Экс-нардеп обвинил в распространении лжи Луценко, а также добавил, что разносить фейковую информацию помогала «лаборатория пропаганды Коломойского и Медведчука», включая «нулевых пациентов» вроде Дубинский и Бужанского.

Это дело по иску экс-нардепа Борислава Розенблатта ко мне и директору НАБУ Артему Сытнику о якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Вмешательство состояло в публикации «черной бухгалтерии» Партии регионов. Чтобы усилить вымышленную «теорию заговора», возглавляемый Павлом Волком Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Розенблатта, — напомнил Лещенко.

Он добавил, что именно на это решение и ссылался Руди Джулиани, а также вся российская пропаганда включая Виктора Медведчука.

Спасибо судьям Кассационного административного суда за справедливость! А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки, — резюмировал бывший депутат.



Напомним, в декабре 2018 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и тогдашнего нардепа от БПП Сергея Лещенко по делу о влиянии на выборы президента США. Речь шла о разглашении информации против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пола Манафорта, который был политтехнологом Партии регионов и фигурировал в «черной бухгалтерии» политсилы экс-президента беглеца Виктора Януковича.

Иск против Сытника и Лещенко подал нардеп Борислав Розенблат. Он обвинил Сытника в работе на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.