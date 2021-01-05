Верховний суд закрив справу про «втручання України» у вибори США — екс-нардеп

https://racurs.ua/ua/n148646-verhovnyy-sud-zakryv-spravu-pro-vtruchannya-ukrayiny-u-vybory-ssha-eks-nardep.html

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Верховний суд закрив справу про «втручання України» в американські вибори 2016 року, скасувавши рішення Окружного адмінсуду Києва щодо екс-нардепа Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Раніше служителі Феміди визнали їх винними в незаконному розголошенні інформації щодо колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який свого часу був політтехнологом Партії регіонів.

Про це Лещенко написав 5 січня у Facebook.

Верховний суд поставив крапку у вигаданій історії втручання України у вибори президента США 2016 року… Намагаючися обратися на другий термін, Трамп зробив головним стратегічним радником свого адвоката Руді Джуліані. А той на кожному кроці поливав брудом Україну… У Джуліані було декілька союзників в Україні. Один з них — нардеп Андрій Деркач, визнаний агентом Росії і на якого накладено американські санкції. Інший — це колишній генпрокурор Юрій Луценко, який навішав локшини Джуліані про те, що судом в Україні визнано втручання у американські вибори 2016 року, — написав Лещенко.

Екс-нардеп звинуватив у поширенні брехні Луценка, а також додав, що розносити фейкову інформацію допомагала «лабораторія пропаганди Коломойського та Медведчука, включно з „нульовими пацієнтами“ на кшталт Дубинського та Бужанського».

Це справа за позовом екс-нардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Аби підсилити вигадану «теорію змови», очолюваний Павлом Вовком Окружний адмінсуд Києва задовільнив позов Розенблата, — нагадав Лещенко.

Він додав, що саме на це рішення й посилався Руді Джуліані, а також уся російська пропаганда включно з Віктором Медведчуком.

Дякую цим суддям Касаційного адміністративного суду за справедливість! А в історії Трампа та Джуліані все на свої місця розставили громадяни Америки, — резюмував колишній депутат.



Нагадаємо, у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника та тодішнього нардепа від БПП Сергія Лещенка у справі про вплив на вибори президента США. Йшлося про розголошення інформації щодо колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році Пола Манафорта, який був політтехнологом Партії регіонів та фігурував у «чорній бухгалтерії» політсили екс-президента втікача Віктора Януковича.

Позов проти Ситника та Лещенка подавав нардеп Борислав Розенблат. Він звинуватив Ситника у роботі на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон.