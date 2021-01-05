В останні роки грози стали більш активними

https://racurs.ua/ua/n148645-ne-lyshe-globalne-poteplinnya-ucheni-nazvaly-prychynu-zrostannya-aktyvnosti-groz-u-sviti.html

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Глобальне потепління є не єдиним фактором, який призвів до посилення грозових явищ у світі в останні роки. Свій внесок роблять також значні об'єми забруднення атмосфери аерозольними частинками в результаті пожеж та спалювання палива.

Нещодавно група американських вчених запропонувала пояснення тому, як аерозолі можуть посилювати грози. Про це йдеться у статті, опублікованій у Science.

На думку учених, ключову роль у цьому процесі відіграє підвищення вологості — частинки аерозолю у повітрі стають центрами конденсації вологи, що полегшує зростання крапель та утворення хмар.

Проте якщо концентрація аерозолю досить велика, це починає ускладнювати злиття крапель, які не стають достатньо великими, щоб пролитися дощем і продовжують накопичуватися. Також накопичення такої кількості вологи ускладнює випаровування крапель у теплій хмарі в процесі її підняття у вищі, більш холодні та сухі шари атмосфери.

В результаті краплі досягають висоти, на якій вони починають замерзати. Їх тертя та удари одна в одну створюють умови для виникнення грози.

Нагадаємо, учені встановили, що великі міста можуть створювати власні хмари.