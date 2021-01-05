Володимир Зеленський. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n148644-reytyng-zelenskogo-vpav-pislya-novogo-roku-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг.

Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціальною групою «Рейтинг».

На другому місці опинився лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко (16,6%), на третьому — лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко (13,3%).

Наступними йдуть лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (10,5%), лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко (6,4%), лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман (6,1%).

За Олега Ляшка, лідера Радикальної партії, свої голоси віддали 4,7% опитаних, шоумена Сергія Притулу підтримали б 4,1% респондентів, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока — 2,6%. Останнім у списку йде мер Києва Віталій Кличко з результатом 2,3%.

Опитування проводилося з 2 по 4 січня 2021 року. Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (САРІ) опитано 2,5 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, рейтинг Зеленського за грудень виріс до 27% виборців. Натомість друге та третє місця тоді між собою поділили лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко (14,7%) та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко (13,7%).