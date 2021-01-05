Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

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Ракурс

Іран передав Україні проект технічного звіту щодо причин катастрофи «Боїнга» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), збитого в небі над Тегераном на початку 2020 року.

Звіт був переданий з п’ятої спроби ввечері 31 грудня 2020 року. Про це проінформував заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, повідомляє видання «Суспільне».

Тепер Україна має 60 днів для внесення до цього звіту зауважень та пропозицій, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання.

Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), — зазначив Єнін.

Чиновник додав, що наразі ще зарано робити коментарі щодо цього звіту.

Аналіз покаже, наскільки він нас задовільняє з точки зору об'єктивності та неупередженості, — додав він.

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в амбасаді зазначив, що причетних до цієї авіакатастрофи вже затримано та притягнуто до відповідальності.

Boeing 737 МАУ розбився в Ірані невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу, які були на борту літака, загинули.

Через кілька днів Іран офіційно визнав, що літак збили сили ППО цієї країни.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» членам екіпажу збитого літака МАУ.