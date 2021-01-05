Рейтинг партій — підтримка “Слуги народу” склала 21%, політсила Гройсмана демонструє ріст — рейтинг партій Ради

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Рейтинг партій Верховної Ради оприлюднила 5 січня соціологічна група «Рейтинг». Також там розповіли, що за результатами нещодавнього опитування, більшість українців (74%) дивляться у новий 2021 рік з позитивом, і лише 18% - з песимізмом.

Соціологи зауважили, що більшість оптимістів мешкають у Києві та на Заході країни й прихильно ставляться до таких політсил як «Слуга народу», «За майбутнє", «Українська стратегія», «Голос».

У рейтингу партій України лідером залишається політсила Володимира Зеленського «Слуга народу», яку на парламентських виборах готові підтримати 21,6% опитаних, котрі визначилися з вибором.

За партію «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) планують віддати голос 17,4% опитаних, за «Європейську солідарність» — 14,5%, за «Батьківщину» — 10,9%.

«Українська стратегія Гройсмана» користується підтримкою 5,7%, Радикальна партія Ляшка — 5,6%, партія «За майбутнє", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, — 3,7%.

«Свободу» підтримують 3,2% респондентів, партію УДАР Віталія Кличка — 3,1%, партію проросійського блогера Шарія, який переховується від українського правосуддя, — 2,9%, партію «Голос» та «Силу і честь» — по 2,8%.

Результати опитування також засвідчили, що більше половини опитаних українців (52%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. 27% респондентів не чекають змін у новому році, водночас 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за попередній. Найкращі очікування у молоді та жінок.