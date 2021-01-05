Рейтинг партий обнародовали социологи — поддержка «Слуги народа» составила 21%

https://racurs.ua/n148643-reyting-partiy-obnarodovali-sociologi-podderjka-slugi-naroda-sostavila-21-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партий Верховной Рады обнародовала 5 января социологическая группа «Рейтинг». В частности, по результатам недавнего опроса, большинство украинцев (74%) смотрят в новый 2021 год с позитивом, и только 18% - с пессимизмом.

Социологи отметили, что большинство оптимистов живут в Киеве и на Западе страны и благосклонно относятся к таким политсилам как «Слуга народа», «За будущее», «Украинская стратегия», «Голос».

В рейтинге партий Украины лидером остается политсила Владимира Зеленского «Слуга народа», которую на парламентских выборах готовы поддержать 21,6% опрошенных, определившихся с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) планируют отдать голоса 17,4% опрошенных, за «Европейскую солидарность» — 14,5%, а за «Батькивщину» — 10,9%.

«Украинская стратегия Гройсмана» пользуется поддержкой 5,7%, Радикальная партия Ляшко — 5,6%, партия «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, — 3,7%.

«Свободу» поддерживают 3,2% респондентов, партию УДАР Виталия Кличко — 3,1%, партию пророссийского блогера Шария, который скрывается от украинского правосудия, — 2,9%, партию «Голос» и «Сила и честь» — по 2,8%.

Результаты опроса также демонстрируют, что свыше половины опрошенных украинцев (52%) ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего. 27% респондентов не ждут изменений в новом году, еще 18% считают, что 2021 год будет хуже предыдущего. Позитивные ожидания у молодежи и женщин.