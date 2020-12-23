Ракурсhttps://racurs.ua/
В сессионном зале Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады
Рейтинг партий назвали социологи (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148195-reyting-partiy-nazvali-sociologi-infografika.htmlРакурс
В Верховную Раду в настоящее время уверенно проходят четыре политсилы.
Об этом свидетельствует новое социологическое исследование, проведенное группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Результаты исследования опубликованы на сайте «Рейтинга».
В настоящее время среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, более 2% голосов получают такие политсилы:
- «Слуга народа» — 21,1%;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,3;
- «Европейская солидарность» — 15,2%;
- «Батькивщина» — 10,9%;
- Радикальная партия — 4,8%;
- «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%;
- «За будущее» — 4,3%;
- «Сила и честь» — 3,8%;
- «Голос» — 3,5%;
- «Партия Шария — 3,4%;
- ВО «Свобода» — 3,4%,
- УДАР Виталия Кличко — 3,3%.
Проходной барьер в Украине составляет 5%. Погрешность этого опроса составляет не более 2,2%. В рамках исследования социологи опросили 2 тыс. респондентов.
Напомним, социологи также установили, сколько украинцев готовы снова избрать Владимира Зеленского президентом.
.