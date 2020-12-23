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В сессионном зале Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

Рейтинг партий назвали социологи (ИНФОГРАФИКА)

23 дек 2020, 16:53
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В Верховную Раду в настоящее время уверенно проходят четыре политсилы.

Об этом свидетельствует новое социологическое исследование, проведенное группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Результаты исследования опубликованы на сайте «Рейтинга».

В настоящее время среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, более 2% голосов получают такие политсилы:

  • «Слуга народа» — 21,1%;
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,3;
  • «Европейская солидарность» — 15,2%;
  • «Батькивщина» — 10,9%;
  • Радикальная партия — 4,8%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%;
  • «За будущее» — 4,3%;
  • «Сила и честь» — 3,8%;
  • «Голос» — 3,5%;
  • «Партия Шария — 3,4%;
  • ВО «Свобода» — 3,4%,
  • УДАР Виталия Кличко — 3,3%.

Проходной барьер в Украине составляет 5%. Погрешность этого опроса составляет не более 2,2%. В рамках исследования социологи опросили 2 тыс. респондентов.


Результаты опроса, инфографика: «Рейтинг»

Напомним, социологи также установили, сколько украинцев готовы снова избрать Владимира Зеленского президентом.

Источник: Ракурс


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