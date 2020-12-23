В сессионном зале Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n148195-reyting-partiy-nazvali-sociologi-infografika.html

Ракурс

В Верховную Раду в настоящее время уверенно проходят четыре политсилы.

Об этом свидетельствует новое социологическое исследование, проведенное группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Результаты исследования опубликованы на сайте «Рейтинга».

В настоящее время среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, более 2% голосов получают такие политсилы:

«Слуга народа» — 21,1%;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,3;

«Европейская солидарность» — 15,2%;

«Батькивщина» — 10,9%;

Радикальная партия — 4,8%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%;

«За будущее» — 4,3%;

«Сила и честь» — 3,8%;

«Голос» — 3,5%;

«Партия Шария — 3,4%;

ВО «Свобода» — 3,4%,

УДАР Виталия Кличко — 3,3%.

Проходной барьер в Украине составляет 5%. Погрешность этого опроса составляет не более 2,2%. В рамках исследования социологи опросили 2 тыс. респондентов.

Напомним, социологи также установили, сколько украинцев готовы снова избрать Владимира Зеленского президентом.