Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n148192-skolko-ukraincev-gotovy-snova-izbrat-zelenskogo-prezidentom-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

За Владимира Зеленского, действующего президента Украины, снова проголосовали бы 26,5% украинцев, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты нового социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

На втором месте по рейтингу электоральных предпочтений — пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 14,3% опрошенных.

Третью строчку занимает один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1% опрошенных).

Также более 3% могут получить следующие кандидаты:

лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 9,8%;

один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук — 7,7%;

экс-премьер Владимир Гройсман — 6,4%;

лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 6,0%;

глава Верховной Рады Дмитрий Разумков — 4,1%;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 3,6%.

Опрос проводился методом face-to-face, в нем приняли участие 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.