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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Сколько украинцев готовы снова избрать Зеленского президентом, рассказали социологи (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148192-skolko-ukraincev-gotovy-snova-izbrat-zelenskogo-prezidentom-rasskazali-sociologi-infografika.htmlРакурс
За Владимира Зеленского, действующего президента Украины, снова проголосовали бы 26,5% украинцев, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Таковы результаты нового социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».
На втором месте по рейтингу электоральных предпочтений — пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 14,3% опрошенных.
Третью строчку занимает один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1% опрошенных).
Также более 3% могут получить следующие кандидаты:
- лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 9,8%;
- один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук — 7,7%;
- экс-премьер Владимир Гройсман — 6,4%;
- лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 6,0%;
- глава Верховной Рады Дмитрий Разумков — 4,1%;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 3,6%.
Опрос проводился методом face-to-face, в нем приняли участие 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.
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