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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Сколько украинцев готовы снова избрать Зеленского президентом, рассказали социологи (ИНФОГРАФИКА)

23 дек 2020, 16:05
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За Владимира Зеленского, действующего президента Украины, снова проголосовали бы 26,5% украинцев, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты нового социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» в период с 16 по 20 декабря. Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

На втором месте по рейтингу электоральных предпочтений — пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 14,3% опрошенных.

Третью строчку занимает один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1% опрошенных).

Также более 3% могут получить следующие кандидаты:


  • лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 9,8%;
  • один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук — 7,7%;
  • экс-премьер Владимир Гройсман — 6,4%;
  • лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 6,0%;
  • глава Верховной Рады Дмитрий Разумков — 4,1%;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 3,6%.

Опрос проводился методом face-to-face, в нем приняли участие 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.

Результаты опроса, инфографика: «Рейтинг»

Источник: Ракурс


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