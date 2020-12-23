Королевская семья готовила рождественский пудинг в 2019 году. Фото: ET Canada

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Ракурс

Рождественский пудинг, который приготовила королевская семья еще в прошлом году, передали военным ветеранам к предстоящему празднику.

Четыре поколения британской королевской семьи — королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук принц Уильям и правнук принц Джордж — собрались вместе, чтобы приготовить традиционное английское угощение. Об этом пишет ET Canada.

Поскольку по правилам приготовления рождественский пудинг должен «зреть» продолжительное время (от нескольких недель до целого года), то попробовать результаты трудов королевской семьи можно только сейчас.

Благотворительная организация «Британский легион» подарила готовый пудинг военным ветеранам в Великобритании и странах Содружества к предстоящему празднику.

В состав пудинга входят цукаты, мускатный орех, изюм, бренди, миндаль и другие пряности, а еще в него кладут серебряные шестипенсовые монеты — считается, что они принесут богатство и удачу тем, кто их найдет.

Королевская семья приготовила четыре порции пудинга, еще 95 приготовили другие британские семьи.

Угощение отправили ветеранам: одну шестипенсовую монету уже обнаружили — она досталась 59-летнему Джулиану Гроувсу, который служил в течение 11 лет в медицинском корпусе Королевской армии.

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