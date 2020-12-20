Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно сменили планы на Рождество — названа причина

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Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми будут праздновать Рождество в 2020 году отдельно от родителей и сестры герцогини Кембриджской. Ранее супруги в первый день Рождества собирались вместе с семьей сестры Кейт Пиппой и родителями — 71-летним Майком и 65-летней Кэрол Миддлтонами, чтобы дать им возможность увидеть всех четырех внуков.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 25 декабря проведут с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и самым младшим принцем Луи, поскольку в Великобритании на праздники будут действовать жесткие карантинные ограничения. Изначально планировалось, что герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми посетят на Рождество дом Миддлтонов в Беркшире. Однако в этом году многие британские семьи заявили об «отмене Рождества» и традиционного семейного застолья из-за неожиданного коронавирусного локдауна, пишет Daily Mail.

В субботу, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начиная с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением нового штамма коронавируса, способного быстро распространяться. Вскоре о жестких карантинных мероприятиях объявили правительства Уэльса и Шотландии. Например, въезд и выезд из Шотландии на рождественский период запрещены. В Уэльсе отменили рождественские торжества и ввели локдаун.

Напомним, ранее британское законодательство предусматривало три уровня карантина. Третий, действующий ныне, был введен из-за «очень высокой эпидемиологической опасности». Таким образом, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество. Людей просят как можно больше времени проводить дома, закрываются все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости, а также парикмахерские и спортклубы. Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один на улице.