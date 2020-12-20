Кейт Міддлтон і принц Вільям святкуватимуть Різдво наодинці — названо причину / Daily Mail

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Принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон та трьома дітьми святкуватимуть Різдво у 2020 році окремо від батьків та сестри герцогині Кембриджської. Раніше подружжя у перший день Різдва збиралося разом з сім'єю сестри Кейт Піппою і батьками — 71-річним Майком та 65-річною Керол Міддлтонами, щоб дати їм змогу побачити усіх чотирьох онуків.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон 25 грудня проведуть з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і наймолодшим принцом Луї, оскільки у Великій Британії на свята діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Спочатку планувалося, що герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми завітають на Різдво до будинку Міддлтонів у Беркширі. Проте цьогоріч багато британських сімей заявили про «скасування Різдва» та традиційного родинного застілля через несподіваний коронавірусний локдаун, пише Daily Mail.

У суботу, 19 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії починаючи з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень у зв’язку з появою нового штаму коронавірусу, здатного швидко поширюватися. Незабаром про жорсткі карантинні заходи оголосили уряди Уельсу і Шотландії. Наприклад, в’їзд та виїзд з Шотландії на різдвяний період заборонені. В Уельсі скасували різдвяні урочистості і ввели локдаун.

Нагадаємо, раніше британське законодавство передбачало три рівні карантинних обмежень. Третій, який діє нині, запроваджується через «дуже високу епідеміологічну небезпеку». Таким чином, скасовуються всі послаблення, які влада обіцяла британцям на Різдво, людей просять якомога більше часу проводити вдома, закриваються всі магазини, окрім тих, де продаються товари першої необхідності, а також перукарні і спортклуби. Спілкуватися мешканцям різних домогосподарств можна буде лише один на один на вулиці.