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Ракурс
Кейт Міддлтон і принц Вільям з’явилися у театрі з трьома дітьми

Кейт Міддлтон і принц Вільям з’явилися у театрі з трьома дітьми (ФОТО)

12 гру 2020, 14:06
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Принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон та трьома дітьми минулого вечора завітали до лондонського театру Палладіум (The London Palladium). Герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у світському заході 11 грудня — вони переглянули пантоміму, організовану Національною лотереєю.

Вперше за довгий час подружжя взяло із собою усіх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і наймолодшого принца Луї. Про це повідомляється в офіційному Твіттері Кенсінгтонського палацу.

Метою цього заходу стало надання підтримки ключовим працівникам, які допомагають Великій Британії боротися з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 38-річна герцогиня Кетрін на цю подію вбралася в сукню міді від бренду Alessandra Rich.

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з трьома дітьми

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з трьома дітьми

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з трьома дітьми


Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з трьома дітьми

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон перебували в триденному турі по Великій Британії.

Джерело: Ракурс


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