Кейт Міддлтон і принц Вільям з’явилися у театрі з трьома дітьми

https://racurs.ua/ua/n147682-keyt-middlton-i-prync-vilyam-z-yavylysya-u-teatri-z-troma-ditmy-foto.html

Ракурс

Принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон та трьома дітьми минулого вечора завітали до лондонського театру Палладіум (The London Palladium). Герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у світському заході 11 грудня — вони переглянули пантоміму, організовану Національною лотереєю.

Вперше за довгий час подружжя взяло із собою усіх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і наймолодшого принца Луї. Про це повідомляється в офіційному Твіттері Кенсінгтонського палацу.

Метою цього заходу стало надання підтримки ключовим працівникам, які допомагають Великій Британії боротися з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 38-річна герцогиня Кетрін на цю подію вбралася в сукню міді від бренду Alessandra Rich.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон перебували в триденному турі по Великій Британії.