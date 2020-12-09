Кейт Міддлтон і королева. Фото: Instagram

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, провела спільний захід з британською королевою, Єлизаветою II. Вчора ввечері, 8 грудня, завершився королівський тур подружжя герцогів Кембриджських по Великій Британії.

Фінальною крапкою їхньої поїздки став Віндзор, де подружжя зустрілися з іншими членами королівської родини. Про це повідомляє прес-служба королівської пари в Instagram.

Кейт Міддлтон і її чоловік, принц Вільям, приєдналися до королеви Єлизавети II, принца Чарльза, герцогині Камілли, принца Едварда і графині Уессекської Софі на урочистому заході, який пройшов перед Віндзорським палацом.



Королівська родина прослухала різдвяні композиції у виконанні оркестру благодійної організації «Армія порятунку». Герцог і герцогиня Кембриджські привітали волонтерів та працівників благодійних організацій, які надаватимуть допомогу людям під час різдвяних свят.

Члени британської корони провели захід для підняття морального духу в країні під час пандемії, щоб повернути громадянам традиційний різдвяний настрій під час грудневих свят.



Під час урочистостей Кейт Міддлтон з’явилася в зеленому пальто від Catherine Walker з коміром зі штучного хутра від Troy London і чоботях від Ralph Lauren. Її образ доповнили рукавички від Cornelia James, клатч від Alexander McQueen і діамантові сережки з королівської колекції. Герцогиня традиційно підтримала британських дизайнерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон перебувають в триденному турі по Великій Британії. Лондонський вокзал Юстон вони покинули у неділю ввечері. 6 грудня. Кейт Міддлтон і принц Вільям на станції зустрілися з транспортниками, і подякували їм за важку роботу під час епідемії коронавірусу. Поп-зірка 1980-х років Шейкін Стівенс заспівав для всіх свій хіт Merry Christmas Everyone.