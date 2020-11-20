Єлизавета II опублікувала унікальне весільне фото 1947 року

Єлизавета II опублікувала унікальне весільне фото 1947 рокуhttps://racurs.ua/ua/n146773-ielyzaveta-ii-opublikuvala-unikalne-vesilne-foto-1947-roku.htmlРакурс
Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп опублікували свою весільну фотографію, яка була зроблена 73 роки тому.
Вони одружилися 20 листопада 1947 року, коли принцесі Єлизаветі був 21 рік, а Філіп Маунтбеттен був у званні лейтенанта. Зараз британській королеві 94 роки, а герцогу Единбурзькому — 99 роки. Уже в 2020 році до річниці свого весілля королівське подружжя зробило нову світлину. Про це повідомляється на сторінці theroyalfamily в Instagram.
На новому фото королева та герцог розглядають листівку, подаровану правнуками — дітьми герцога і герцогині Кембриджських. На фотознімку Єлизавета ІІ та Філіп тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать інші вітальні листівки.
Герцога та королеву сфотографували в Віндзорському замку, де королівське подружжя перебуває на карантині через пандемію коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що 94-річна королева Єлизавета II поїхала з Віндзора на побачення до 99-річного чоловіка принца Філіпа.