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Ракурс
Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп. Фото: ТСН

Єлизавета II опублікувала унікальне весільне фото 1947 року

20 лис 2020, 14:51
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Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп опублікували свою весільну фотографію, яка була зроблена 73 роки тому.

Вони одружилися 20 листопада 1947 року, коли принцесі Єлизаветі був 21 рік, а Філіп Маунтбеттен був у званні лейтенанта. Зараз британській королеві 94 роки, а герцогу Единбурзькому — 99 роки. Уже в 2020 році до річниці свого весілля королівське подружжя зробило нову світлину. Про це повідомляється на сторінці theroyalfamily в Instagram.

На новому фото королева та герцог розглядають листівку, подаровану правнуками — дітьми герцога і герцогині Кембриджських. На фотознімку Єлизавета ІІ та Філіп тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать інші вітальні листівки.

Герцога та королеву сфотографували в Віндзорському замку, де королівське подружжя перебуває на карантині через пандемію коронавірусу.

Унікальне весільне фото 1947 року. Фото: PA


Нове фото королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького Філіпа. Фото: theroyalfamily

Раніше повідомлялося, що 94-річна королева Єлизавета II поїхала з Віндзора на побачення до 99-річного чоловіка принца Філіпа.

Джерело: Ракурс


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