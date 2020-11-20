Єлизавета II опублікувала унікальне весільне фото 1947 року

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n146773-ielyzaveta-ii-opublikuvala-unikalne-vesilne-foto-1947-roku.html

Ракурс

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп опублікували свою весільну фотографію, яка була зроблена 73 роки тому.

Вони одружилися 20 листопада 1947 року, коли принцесі Єлизаветі був 21 рік, а Філіп Маунтбеттен був у званні лейтенанта. Зараз британській королеві 94 роки, а герцогу Единбурзькому — 99 роки. Уже в 2020 році до річниці свого весілля королівське подружжя зробило нову світлину. Про це повідомляється на сторінці theroyalfamily в Instagram.

На новому фото королева та герцог розглядають листівку, подаровану правнуками — дітьми герцога і герцогині Кембриджських. На фотознімку Єлизавета ІІ та Філіп тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать інші вітальні листівки.

Герцога та королеву сфотографували в Віндзорському замку, де королівське подружжя перебуває на карантині через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що 94-річна королева Єлизавета II поїхала з Віндзора на побачення до 99-річного чоловіка принца Філіпа.