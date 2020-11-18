Принц Гаррі вперше з’явився на публіці без Меган Маркл

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Принц Гаррі вперше з’явився на публіці у каліфорнійському містечку Коптон без своєї дружини, акторки Меган Маркл. Британець взяв участь у благодійному заході для американських військових фонду WFEF.

36-річний принц у США роздавав свіжі фрукти та продукти ветеранам та їхнім сім’ям, які опинилися у скрутному становищі через пандемію COVID-19. Гаррі став волонтером цього заходу, пише Daily Mail.

Подія відбулася неподалік помешкання матері Меган Маркл Дорії в районі Вьюз-Парк-Віндзор-Хіллз у Лос-Анджелесі.

Нещодавно пара потрапила у скандал після публікації фото з відвідин цвинтаря в День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, який ЗМІ назвали невдалим піар-ходом. Тоді у Британії члени Королівської сім’ї віддавали данину пам’яті жертвам Першої світової війни. Участь у церемонії в Вестмінстерському абатстві брала королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші. Однак принц Гаррі і Меган Маркл несподівано також з’явилися на публіці на Національному кладовищі в Лос-Анджелесі, куди онук королеви приніс вінок і квіти.

Нагадаємо, після переїзду з Британії перші місяці зоряна пара провела в Канаді, але невдовзі перебралася до Лос-Анджелесу, де оселилася в розкішному маєтку. Згодом подружжя придбало власний дім.