Протест в Берліні. Фото: Michael Sohn, AP

https://racurs.ua/ua/n146683-akciu-protyvnykiv-karantynu-v-berlini-rozignaly-z-vodometiv-video.html

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Акція протесту проти коронавірусного карантину в Берліні завершилася силовим розгоном.

Біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста 18 листопада зібралося до 10 тис. демонстрантів. Оскільки учасники протесту не дотримувалися протиепідемічних правил та багато з них були без масок, то поліцейські закликали їх розійтися. На цей заклик мітингувальники не відгукнулися, тому правоохоронці оголосили мітинг завершеним. Про це 18 листопада повідомляє DW.

Потім силовики застосували проти протестувальників водомети — їх поливали водою при температурі повітря 12° вище нуля. Також було застосовано сльозогінний газ. Демонстранти у відповідь кидали в поліцейських пляшки та піротехніку.

Згодом берлінська поліція затримала в ході акцій протесту щонайменше 190 осіб. У прес-службі правоохоронного відомства, заявили, що двом затриманим суд обере запобіжний захід. В ході розгону акції протесту постраждали дев’ятеро правоохоронців.

За словами голови профспілки поліції ФРН Йорга Радека, серед демонстрантів було багато футбольних хуліганів та правих екстремістів, які раніше вже потрапляли в поле зору поліції.

Нагадаємо, 17 листопада у Франції відбулися масштабні мітинги проти законопроекту щодо заборони поширення фото з поліцією, за якими правоохоронців можливо ідентифікувати. У Парижі акція переросла у заворушення, поліція застосувала газ і водомети для розгону натовпу.