Французи проти заборони поширення фото з поліцією. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n146645-bezlady-u-paryji-francuzy-proty-zaborony-poshyrennya-foto-z-policiieu-foto-video.html

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Протести у Парижі та інших містах Франції відбулися увечері 17 листопада проти законопроекту щодо заборони поширення фото з поліцією, за якими правоохоронців можливо ідентифікувати.

У Парижі акція переросла у заворушення, поліція застосувала газ і водомети для розгону натовпу. Про це пише Le Figaro.

Сотні журналістів і захисників прав людини влаштували маніфестацію біля будівлі Національних зборів у Парижі.

Їхнє невдоволення спровокував законопроект «про глобальну безпеку», внесений фракцією партії «Вперед, Республіка!» у нижній палаті французького парламенту, Національних зборах.

Закон передбачає покарання за «зловмисне» використання відео- та фотозйомки представників органів правопорядку під час виконання обов’язків, що може йому «завдати тому психологічну, фізичну шкоду». Ст. 24 закону про «глобальної безпеки» передбачає 45 тис. євро штрафу або до року в’язниці для тих, хто поширює фотографію поліцейського або жандарма.

На їхню думку, новий закон порушує право громадян знімати акти насильства з боку правоохоронців. Вони назвали його законом про знищення свободи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про напади у Франції. У Парижу і Сартрувілі нападниками виявлялися представники мусульманської спільноти. У якості зброї усі терористи використовували ніж.